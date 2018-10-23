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Мурманская область. Арктика23.10.18 13:12

Военным хотят запретить выкладывать фотографии в соцсетях

Военнослужащим запретят выкладывать в Интернет фотографии, видео, данные геолокации и другую информацию о себе и своих коллегах, по которым можно раскрыть сведения об их ведомственной принадлежности или деятельности воинских частей, в которых они служат, сообщает «Парламентская газета»

Соответствующий законопроект Правительства обсуждают сегодня на заседании Комитета Госдумы по обороне.

За нарушение запрета к военнослужащим могут применяться дисциплинарные меры, контрактников могут уволить.

Разработчики документа отмечают, что, как показал анализ деятельности ВС в Сирии, военные представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, а также террористических и экстремистских организаций.

Размещённая военными в Сети информация «применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики России». При этом данный запрет не будет распространяться на граждан, уволенных с военной службы.

Ранее первый зампредседателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников рассказал «Парламентской газете», что раньше соответствующие ограничения были прописаны во внутриведомственных актах Минобороны России, но теперь их необходимо закрепить на законодательном уровне.

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