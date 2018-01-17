Военным инженерам Северного флота мороз и снег – не помеха

На одном из Заполярных полигонов отдельного морского инженерного батальона Северного флота в Мурманской области прошли занятия с личным составом отделений сапёров и механиками-водителями инженерной техники. Обучение военнослужащих по призыву в составе подразделений проходило в сложных климатических условиях - при низких температурах и высоком снежном покрове.

В ходе практического занятия личный состав инженерно-сапёрного отделения отрабатывал задачи по освобождению прохода инженерной техники через имитированное минно-взрывное заграждение. Безопасный маршрут прохода техники был обеспечен подрывом условных минных заграждений. При выполнении данной задачи военнослужащие инженерно-саперного подразделения тренировались действовать скрытно, используя элементы маскировки, в полной экипировке и со штатным оружием.

Механики-водители в свою очередь совершенствовали навыки по вождению инженерной техники при выполнении задач в арктических условиях. Сложный маршрут, построенный с учетом арктических особенностей местности, преодолевали плавающий транспортер средний модернизированный ПТС-М, инженерная машина разграждения, путепрокладчик БАТ-2 и установка разминирования УР-77.

По оценке командования, личный состав продемонстрировал уверенные практические навыки владения инженерной техникой и решения учебных задач в условиях Кольского Заполярья.

В прошлом учебном году военнослужащие отдельного морского инженерного батальона Северного флота неоднократно принимали участие в инженерном обеспечении учений сухопутных и береговых войск флота в арктической зоне на полуострове Таймыр и на Кольском полуострове.

Своё профессиональное мастерство военные инженеры Северного флота уверенно демонстрировали и при участии в состязаниях Армейских международных игр в конкурсах «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула».

Без участия военных инженеров флота не обходятся военно-исторические реконструкции и военно-спортивные праздники Северного флота, в которых инженерные подразделения обеспечивают использование имитационных боеприпасов и пиротехники.

Как сообщает пресс-служба СФ, ежегодно сапёры отдельного морского инженерного батальона занимаются инженерной очисткой мест сражений периода Великой Отечественной войны, проводят утилизацию взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Мурманской области.