Военный автодорожный разборный мост в нп.Шонгуй будут обслуживать муниципальные власти

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области состоялось совещание по вопросу передачи во временное пользование моста через реку Кола в нп.Шонгуй. В нём приняли участие представители Министерства, Северного флота, администрации Кольского района и муниципального образования гп.Кильдинстрой.

- Военные подтвердили готовность передать мост через реку Кола во временное пользование администрации гп.Кильдинстрой, - рассказал заместитель главы администрации Кольского района Игорь Богданов. – Этот вопрос решался на уровне правительства Мурманской области и Министерства обороны Российской Федерации (собственника объекта). Это означает, что мостовое сооружение сможет простоять не только до весны, МАРМ будет функционировать до тех пор, пока не будет построен стационарный мост. На протяжении этого времени муниципалитет будет отвечать за сохранность временного моста и обеспечивать его расчистку от снега. В настоящее время ожидаются подтверждающие документы по передаче указанного объекта от Министерства обороны РФ.

Напомним, в августе прошлого года произошло частичное обрушение моста, соединяющего правую и левую часть поселка Шонгуй. На том берегу Колы находятся авиационно-технические склады Северного Флота, в которых работают более 150 жителей населенного пункта. Рядом располагается несколько дач и огородных участков.

До момента установки временной переправы персонал войсковой части и гражданское население вынуждены были добираться до места жительства и работы альтернативными объездными путями через Магнетиты и Кильдинстрой. С наступлением зимнего периода альтернативные подъезды непригодны даже для проезда грузового автотранспорта.

В ноябре 2017 года подразделения Северного Флота под руководством командующего Северным Флотом Николая Евменова провели учения по наведению временной переправы через реку Кола. На установку малого автодорожного разборного моста (МАРМ) у специальной мостовой роты частей материально-технического обеспечения Северного Флота ушло три дня. Николай Евменов также заверил, что конструкция простоит как минимум до весны, пока вопрос со стационарным мостом не будет решен окончательно. Удалось договориться и о том, что строением беспрепятственно смогут пользоваться гражданские лица.

Силами администрации Кольского района и муниципалитета подъездная дорога к временному мосту через реку Кола была приведена в порядок. Все это время проезд экстренных служб по мосту (полиции, пожарных, скорой помощи) к жилым строениям и воинской части на левом берегу поселка осуществлялся беспрепятственно.