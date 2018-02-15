Новые правила, новые заботыВ Мурманской области налог на имущество физлиц в 2018 году рассчитают по новым правилам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.02.18 07:35

Военный автодорожный разборный мост в нп.Шонгуй будут обслуживать муниципальные власти

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области состоялось совещание по вопросу передачи во временное пользование моста через реку Кола в нп.Шонгуй. В нём приняли участие представители Министерства, Северного флота, администрации Кольского района и муниципального образования гп.Кильдинстрой.

- Военные подтвердили готовность передать мост через реку Кола во временное пользование администрации гп.Кильдинстрой, - рассказал заместитель главы администрации Кольского района Игорь Богданов. – Этот вопрос решался на уровне правительства Мурманской области и Министерства обороны Российской Федерации (собственника объекта). Это означает, что мостовое сооружение сможет простоять не только до весны, МАРМ будет функционировать до тех пор, пока не будет построен стационарный мост. На протяжении этого времени муниципалитет будет отвечать за сохранность временного моста и обеспечивать его расчистку от снега. В настоящее время ожидаются подтверждающие документы  по передаче указанного объекта от Министерства обороны РФ. 

Напомним, в августе прошлого года произошло частичное обрушение моста, соединяющего правую и левую часть поселка Шонгуй. На том берегу Колы находятся авиационно-технические склады Северного Флота, в которых работают более 150 жителей населенного пункта. Рядом располагается несколько дач и огородных участков.

До момента установки временной переправы персонал войсковой части и гражданское население вынуждены были добираться до места жительства и работы альтернативными объездными путями через Магнетиты и Кильдинстрой. С наступлением зимнего периода альтернативные подъезды непригодны даже для проезда грузового автотранспорта.

В ноябре 2017 года подразделения Северного Флота под руководством командующего Северным Флотом Николая Евменова провели учения по наведению временной переправы через реку Кола. На установку малого автодорожного разборного моста (МАРМ) у специальной мостовой роты частей материально-технического обеспечения Северного Флота ушло три дня. Николай Евменов также заверил, что конструкция простоит как минимум до весны, пока вопрос со стационарным мостом не будет решен окончательно. Удалось договориться и о том, что строением беспрепятственно смогут пользоваться гражданские лица.

Силами администрации Кольского района и муниципалитета подъездная дорога к временному мосту через реку Кола была приведена в порядок. Все это время проезд экстренных служб по мосту (полиции, пожарных, скорой помощи) к жилым строениям и воинской части на левом берегу поселка осуществлялся беспрепятственно.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКомитет ЗАТО в помощь
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 304 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Андрей Николаевич
15.02.18 11:01
Подобные предприятия надо закрывать и кто там работает тока мести улицу.
Комментарий к новости:Коммунальный абсурд
ROSS
10.02.18 11:00
народ ликует!
Комментарий к новости:8 кандидатов на одно место
Sergey Kysil
10.02.18 10:58
А вон уже в облдуме говорят, что осенью начнут менять форму управления в Александровске. Ильиных так и говорит, поэтому и страсти накаляются, никто не хочет терять доходные места во власти и при этом
Комментарий к новости:Перечень объектов по благоустройству территорий ЗАТО Александровск утверждён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире18:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ 2017 году в Мурманской области вырос спрос на ипотеку-PRO ВалютуКурс доллара просел почти на 1 рубль, евро снизилось на 56 копеек-PRO ЭнергетикуВ Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ-PRO ЖКХНовые правила, новые заботы-PRO Нефть и газ«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика