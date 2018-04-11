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Мурманская область. Арктика11.04.18 09:01

Воины-североморцы приступили к совместным тренировкам военного парада ко Дню Победы

Военнослужащие Северного флота приступили к совместным тренировкам военного парада, посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тренировки проходят на территории военного городка соединения десантных кораблей в главной базе Северного флота — Североморске.

Военные парады традиционно пройдут в городе-герое Мурманске и Североморске. В них примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих Северного флота, сотрудников силовых структур, ДОСААФ, нахимовцы, кадеты и юнармейцы. Второй год подряд в составе парадных колонн пройдут женщины-военнослужащие.

Откроет шествие пеших колонн в Мурманске рота барабанщиков, подготовленных из воспитанников Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, которые впервые будут участвовать в военном параде. Также особенностью парада станет участие исторических взводов и военных реконструкторов, одетых в форму красноармейцев и краснофлотцев разных лет.

В состав механизированной колонны войдёт восстановленная на Северном флоте историческая бронетехника и современные образцы военной и специальной техники: танки Т-72Б3, береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 и другие. Всего — более 50 единиц.

Военные парады и торжественные шествия с участием военнослужащих Северного флота состоятся практически во всех районных центрах Мурманской и Архангельской областей, близ которых дислоцированы войска и силы флота. Это города Мурманск, Североморск, Полярный, Гаджиево, Заозёрск, Оленегорск, Кандалакша, Заполярный, Никель, Архангельск, Северодвинск, Мирный, а также посёлки Печенга, Видяево, Нижнее Луостари. Впервые торжества с участием парадных расчётов от арктической бригады пройдут в посёлке Зеленоборский Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба СФ, как и в прошлом году, Северный флот будет представлен и на главном военном параде страны на Красной площади в Москве. В составе сводного полка Военно-морского флота пройдут морские пехотинцы Северного флота, которые активно участвуют в тренировках парадных расчётов в подмосковном Алабино.

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