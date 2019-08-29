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Мурманская область. Арктика29.08.19 08:14

Воины-североморцы успешно начали выступление в хоккейном турнире «Кубок северных городов» на Таймыре

В рамках реализации программы культурных и спортивно-массовых мероприятий Северного флота, проводимых совместно с администрациями города Норильска и Долгано-Ненецкого района Красноярского края, после межвидового тактического учения по охране важного промышленного района в Арктике военнослужащие Северного флота принимают участие в турнире по хоккею под названием «Кубок северных городов». Конкуренцию им составляют команды хоккеистов-любителей Норильска, Дудинки и Талнаха (район города Норильска).

Открытие турнира состоялось 27 августа в Дудинке. В этот же день на льду арены «Таймыр» прошла первая игра: таймырцы соревновались с североморцами. Со счётом 11:2 победила сборная Северного флота.

Вчера в норильском Дворце спорта «Арктика» норильчане встретились со сборной Талнаха. Победитель этой игры скрестит клюшки с командой из Североморска в финале.

Как сообщает пресс-служба СФ, завершающие матчи за третье и первое места пройдут 29 августа в 16.00 и 19.00 часов по местному времени (+4 мск), а в 21.30 состоится церемония награждения и торжественное закрытие турнира.

Сегодня на Таймыре пройдет товарищеская встреча между представителями администрации Дудинки и командованием арктической группировки Северного флота. Команду военных моряков возглавит командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Голубев, который также является капитаном лучшей команды Северной военной хоккейной лиги «Альбатрос».

Музыкальное сопровождение соревнований обеспечивает военный оркестр Северного флота под управлением подполковника Артёма Воробьева. Музыканты играют для зрителей и участников турнира между хоккейными периодами и во время церемониалов.

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