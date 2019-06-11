Волейболистки из Мурманска завоевали «серебро» на Всероссийском фестивале студенческого спорта

В Казани состоялся Всероссийский фестиваль студенческого спорта «Наш выбор — спорт!». В рамках мероприятия прошёл Всероссийский суперфинал проекта «Чемпионат АССК России 2018-2019», на котором Мурманскую область представляла женская команда МАГУ по волейболу.

Фестиваль на своей площадке собрал около 1600 участников из 120 учебных заведений страны, представляющих более 55 субъектов России из числа студентов, развивающих массовый спорт в регионах.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, по итогам напряжённой борьбы женская команда МАГУ по волейболу заняла второе место, уступив в финале команде «Уральские медведи».