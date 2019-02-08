Волнообразное закрытие актов приёмки строительных работ привело к значительному снижению их объёмов

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в Мурманской области за январь-ноябрь 2018 года сложился в сумме 34,5 млрд рублей, или 77,3% к соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых ценах (в среднем по России - 100,5%), что обусловлено волнообразным закрытием актов приёмки строительных работ.

За январь-ноябрь 2018 года за счёт всех источников финансирования в нашем регионе введено 26015 кв. метров общей площади жилья, что составило 47,8% от уровня аналогичного периода 2017 года в связи с отсутствием ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в отчётном периоде текущего года (в среднем по России - 96,3%). Всего введено 198 индивидуальных жилых домов в городах Мурманск, Мончегорск, Полярные Зори, Апатиты, а также Кольском, Терском, Ловозерском, Кандалакшском и Печенгском районах.