Волонтер Ковдорского центра социального обслуживания населения Татьяна Ковалева заняла второе место в конкурсе «Объективная социальная работа»

Информационно-образовательный электронный журнал для работников социальной сферы «СОННЭТ» провел фотоконкурс «Объективная социальная работа», посвященный празднованию Международного дня социальной работы.

На конкурс поступило 369 работ из 12 регионов страны в трех номинациях: «Социальная работа с детьми», «Социальная работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами», «Социальная работа с семьёй». Фотограф, волонтер и давний партнер Ковдорского комплексного центра социального обслуживания населения Татьяна Ковалева представила свою фотоработу «Узелок завяжется» в номинации «Социальная работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами».

По итогам фотоконкурса ковдорчанка заняла почетное 2 место и подарила реабилитационному отделению для граждан пожилого возраста и инвалидов сертификат на бесплатное участие в дальнейших конкурсах.

Получатели социальных услуг планируют принять активное участие в следующем конкурсе издания «СОННЭТ».