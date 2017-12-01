Волонтеров и поблагодарили за помощь в организации VI Мурманской международной деловой недели

Сегодня состоялась торжественная церемония вручения благодарственных писем волонтерам VI Мурманской международной деловой недели.

Более 40 студентов Мурманского арктического государственного университета приняли активное участие в подготовке и проведении основных мероприятий Деловой недели, таких как выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста – Арктическим курсом», III Международная конференция «Полярные маршруты Арктики», дискуссионный клуб «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды: Малые города – большие возможности».

«Мы рады, что сегодняшняя церемония награждения проходит в преддверии Международного дня добровольцев во имя экономического и социального развития, который отмечается 5 декабря. Волонтерство является одним из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал. Уникальные возможности и перспективы, открывающиеся перед волонтерами, позволяют приобрести практический опыт и навыки работы, осознать свои сильные стороны и обзавестись полезными контактами. Со своей стороны мы будем и впредь оказывать поддержку волонтерскому движению в Мурманской области в рамках проводимых мероприятий», – отметила министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова.

За добросовестную работу и личный вклад волонтеры были награждены благодарственными письмами и подарками от организационного комитета VI Мурманской международной деловой недели.

В церемонии также принял участие ректор Мурманского арктического государственного университета Андрей Сергеев, который подчеркнул важность волонтерского движения и успешный опыт сотрудничества в этой сфере с правительством Мурманской области.