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Мурманская область. Арктика23.01.18 15:40

Волонтерская работа востребована, интерес к движению в Мурманске растёт

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил Центр развития волонтерского движения (ул. Ломоносова, д. 17/1). Юные добровольцы рассказали, как готовятся к предстоящему Дню студента. Встреча в начале года стала символичной, ведь 2018-й объявлен Годом волонтера и добровольца в России.

Воспитанники центра – ребята от 14 до 30 лет. Они принимают активное участие в реализации экологических проектов, акций помощи бездомным животным, а также в городских мероприятиях, среди которых международный фестиваль спорта «Гольфстрим», молодежный форум «Территория свободного развития», праздник «День молодежи России», городской фестиваль уличной музыки и искусства и другие. На базе центра работает местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

– В прошлом году нашим центром проведено более 400 мероприятий, в которых приняли участие более 4 тысяч человек.  В среднем в месяц центр привлекает около 20 новых добровольцев, – рассказала руководитель Центра развития волонтерского движения Елизавета Кирьянова.

Стоит отметить, что городские власти уделяют большое внимание поддержке молодежи. В 2017 году Центр развития волонтерского движения переехал в новое помещение. Здесь проведены работы по замене оконных блоков, межкомнатных дверей, электропроводки, выполнен косметический ремонт.

– Одной из основных задач является развитие молодежных центров. Сегодня такие объединения организованы в каждом округе города, – рассказал глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. – Практика показывает, что такая работа дает положительный результат. В этом году обновление молодежных центров продолжится.

Вместе с тем, Андрей Сысоев отметил, что волонтерская работа очень востребована, интерес к этому движению в городе только растёт: количество таких ребят в Мурманске исчисляется сотнями. Глава областного центра поблагодарил юных добровольцев за активную деятельность.

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