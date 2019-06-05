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Мурманская область. Арктика05.06.19 10:12

Волонтёры библиотеки оформили поэтическую стену «Читайте Пушкина!»

4 июня, в преддверии Пушкинского дня в России, волонтёры Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой оформили поэтическую стену «Читайте Пушкина!». Ребята самостоятельно придумали литературный коллаж из любимых сказок великого поэта. На поэтической стене появились изображения литературных героев: Кота учёного, Царевны-лебедя, Золотой рыбки, Белочки и, конечно, самого А.С. Пушкина.

Подростки с большим желанием и трепетным отношением к творчеству поэта включились в увлекательный процесс создания коллажа. Шесть волонтеров в течение трех часов создавали литературную композицию. Коллаж получился ярким, запоминающимся – настоящее сказочное пушкинское лукоморье! Ребята в полной мере проявили свои художественные таланты, фантазию и хорошее знание творчества поэта.

Посетители библиотеки смогут сделать памятные фотографии на фоне поэтической стены, а также вспомнить и продекламировать любимые стихи гениального поэта и снять чтение на видео. Литературная фотозона «Читайте Пушкина!» расположена в холле второго этажа библиотеки и ждет всех поклонников творчества А.С. Пушкина.

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