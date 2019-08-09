Волонтёры делают Мурманск чище

Сегодня сотрудники и посетители Центра развития волонтерского движения (МАУ МП «Объединение молодёжных центров») провели экологический квест «Чистые игры» на территории озера Ледовое.

Перед началом игр команды получили карту местности, правила, мусорные мешки, рабочие перчатки и инвентарь. Собранный мусор необходимо было доставить в пункт сбора, отмеченный на карте, и сдать волонтёру для подсчёта баллов. За каждый мешок собранного мусора команде начислялся один балл.

- Квест призван привлечь внимание мурманской молодежи к проблемам окружающей среды, нам важно развивать экологическое добровольческое движение, — рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. — Ребята вызывают гордость — они нашли время и возможность с интересом собрать мусор, облагородить любимое место отдыха мурманчан.