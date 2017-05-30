Волонтеры-медики Мурманской области проводят акцию, посвященную всемирному дню без табака

Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мурманской области, в том числе центр медицинской профилактики Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи, приглашает мурманчан принять участие в массовой акции «Табачный дым и здоровье не совместимы».

Акция состоится 31 мая с 17 до 19 часов в ТРК «Мурманск Молл».

Одна из целей Всемирного дня без табака – показать, как отдельные люди могут ускорить создание устойчивого мира без табака, приняв на себя обязательства никогда не употреблять табачные изделия или отказавшись от этой привычки.

В программе мероприятия: викторина «Мифы и факты о табаке», анонимное анкетирование «Блиц-опрос о курении», составление семейного коллективного коллажа «Мы выбираем жизнь без дыма», работа площадки «Палитра здоровья» для детей дошкольного и младшего школьного возраста; работа фотозоны «Нет – никотину, да – витамину!», определение уровня никотиновой зависимости с последующими рекомендациями по отказу от табакокурения, запись на прием к медицинскому психологу Центра медицинской профилактики, распространение санитарно-просветительной литературы по вопросам ЗОЖ.