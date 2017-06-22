«Волонтеры-медики» приглашают на День молодёжи

25 июня в 14 часов на площади Пять Углов в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня молодёжи России, активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» совместно со специалистами Центра специализированных видов медицинской помощи проведут массовое мероприятие под девизом «Пусть всегда будет завтра!», основной тематикой которого станет пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.

В рамках акции запланировано: проведение информационной викторины «Не дай себя обмануть!», составление коллективного коллажа «Антистрессовая тарелка», организация работы фотозоны «Мы за ЗОЖ!», проведение анкетирования по оценке личных рисков инфицирования ВИЧ-инфекцией среди населения, организация работы мобильной лаборатории «Автобус Доверие» для осуществления анонимного обследования всех желающих на носительство ВИЧ экспресс-методом, распространение санитарно-просветительной литературы.