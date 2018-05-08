Волонтеры Мурманской области примут участие в главных праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы

В число волонтеров, принимающих активное участие в организации и проведении парадов Победы и шествий Бессмертного полка 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге, вошли три представителя Мурманской области. Молодые люди были отобраны в числе 200 лучших волонтеров из более чем 4 тысяч участников по итогам Всероссийского конкурса «Послы Победы». Победители конкурса уже проходят обучение с привлечением экспертов, историков и ветеранов Великой Отечественной войны.



«На конкурс «Послы Победы» ежегодно подается такое большое количество заявок из всех уголков нашей страны, что для меня стало большой неожиданностью увидеть свою фамилию в списках волонтеров, прошедших отбор. Я очень рада тому, что мне выпала такая честь помогать организовывать главный парад страны, и сделаю все, что в моих силах, чтобы представить наш регион достойно!» – рассказала Татьяна Маркова, активист регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Татьяна стала соорганизатором парада Победы и шествия Бессмертного полка в Москве.



Мурманчанин Владислав Горячев и Дмитрий Шелемов из Ковдора вошли в число соорганизаторов торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, в Санкт-Петербурге.



«Это большая честь – представлять Мурманскую область на таком значимом событии для всей страны. Это шанс получить огромный опыт в организации масштабных мероприятий. К тому же, что может быть лучше, чем попасть в команду единомышленников, которые хотят творить добро и успешно это делают?» – поделился ощущениями Дмитрий Шелемов.



Всероссийский конкурс «Послы Победы» состоялся в рамках кампании по отбору добровольцев для помощи в организации празднования Дня Победы. Организаторы конкурса – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи при поддержке Поискового движения России и администрации Санкт-Петербурга.