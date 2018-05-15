Волонтеры расскажут о возможностях портала государственных и муниципальных услуг

В рамках проекта по популяризации портала государственных и муниципальных услуг на базе отделений областного МФЦ в течение этой недели организована работа волонтеров – студентов МГТУ.



Посетителям отделений в Первомайском, Октябрьском и Ленинском округах города волонтеры расскажут об удобствах и преимуществах пользования порталом государственных и муниципальных услуг, о возможностях и условиях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.



Всем желающим зарегистрироваться на портале госуслуг волонтеры выдадут специальные карточки, которые заявители смогут предъявить специалистам в «окнах» при обращении за услугами. На основании карточек заявителям будет предоставлена дополнительная услуга по регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (получение подтвержденной учетной записи), являющейся главным условием получения услуг в электронном виде и работы в «личных кабинетах» на сайтах органов власти.