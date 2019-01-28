Волонтёры Североморска встретились с блокадниками Ленинграда

В Центральной городской библиотеке прошла встреча участников общественного объединения «Волонтеры Победы» и североморцев, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда».

На встрече присутствовали первый заместитель главы ЗАТО г.Североморск Эдуард Миронов и председатель Совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев, они вручили памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Сегодня в Североморске проживают пять человек, которые вместе с родными провели в осажденном городе свое детство. На встречу пришли Юрий Васильевич Тулинцев, Римма Васильевна Лопачонок, Юрий Михайлович Егоров. Ольге Павловне Авсиевич и Лидии Алексеевне Рудаковой памятные знаки будут вручены на дому.

В ходе встречи Эдуард Миронов рассказал о волонтерском движении в Североморске, ребята задавали вопросы блокадникам, которые в свою очередь делились воспоминаниями, рассказанными им их родителями.