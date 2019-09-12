Вопрос изменения закрепления квот в ближайшие три года рассматриваться не будет - Алексей Гордеев

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев провёл рабочую встречу с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом, в ходе которой вице-премьер поддержал предложение главы субъекта разрешить рыбакам-любителям региона сдавать рыбу на перерабатывающие предприятия или на реализацию. Сегодня рыбаки Мурманской области лишены такой возможности зарабатывать и обеспечивать себя и свои семьи.

По мнению Алексея Гордеева, возможность жителям прибрежных территорий сдавать определенный объём выловленной рыбы на переработку позволит увеличить самозанятость и экономическую независимость населения, а также обеспечит прилавки свежей рыбой.

Кроме того, Андрей Чибис поднял важный для рыбаков региона вопрос распределения долей квот на рыбу. В апреле губернатор обратился в правительство России с просьбой не вводить аукционы на квоты на вылов рыбы. Аргументы главы Мурманской области о последствиях такого решения для рыбной отрасли региона были услышаны. Алексей Гордеев сообщил, что вопрос изменения закрепления квот в ближайшие три года рассматриваться не будет. Сейчас сохраняется исторический принцип распределения квот.