Вопрос перехода на электрообогрев проходит законодательную утряску

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Депутаты обсудили проект закона, вносящий изменения в законы «О правительстве Мурманской области» и «О стратегическом планировании в Мурманской области».

Он разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. В частности, дополнены полномочия правительства области по определению порядка разработки и корректировки документов стратегического планирования. Проект закона рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Участники заседания рассмотрели и предложили включить в проект повестки дня очередного заседания регионального парламента законодательную инициативу Мурманской областной Думы, которая вносит изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации.

Корректировка направлена на совершенствование правового регулирования вопросов согласования переустройства жилого помещения при переходе на индивидуальные источники обогрева в жилых помещениях многоквартирных домов.

- Депутаты настроены решить этот болезненный для некоторых граждан вопрос по электрообогреву на законодательном уровне, - подчеркнул Максим Белов, председатель комитета. – В связи с тем, что переход на индивидуальные источники теплоснабжения происходит в результате демонтажа радиаторов отопления, возникает неопределенность, относится ли данный вид работ к переустройству, предусматривающему установку, замену или перенос инженерных сетей. Принятие данного проекта федерального закона позволит устранить эту неопределенность и защитить законные интересы населения. На законодательную инициативу поступило положительное заключение Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.

Депутаты обсудили и приняли к сведению информацию Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области Д.Д. Барышева о своей деятельности на этой должности.