Вопрос «полярок» для молодёжи будет решаться на федеральном уровне

Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о выплате молодым северянам «полярных» надбавок с первого дня работы. Об этом глава региона сообщил сегодня на оперативном совещании в областном правительстве.

«Принципиально важно мотивировать молодёжь приходить на работу на предприятия и в организации Мурманской области. Молодые люди, которые родились в Мурманской области и выходят на работу, независимо от того, учились они здесь или в другом регионе, должны получать «полярки» сразу, а не зарабатывать их два с половиной года. Кроме того, на эту сумму должны быть налоговые преференции у работодателя, это важно. Мы обсудили это с президентом, соответствующее поручение дано», – подчеркнул Андрей Чибис.

Поручение главы государства будет в ближайшее время проработано в федеральном правительстве. Правительству Мурманской области поручено наладить тесное взаимодействие по этому вопросу с Минвостокразвития и Арктики, Минфином России.