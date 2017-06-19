Вопрос создания в Мурманской области современной системы обращения с отходами губернатор Марина Ковтун подняла на оперативном совещании

«Вопрос организации цивилизованного обращения с отходами уже давно поднимается руководством страны. В ноябре прошлого года на Совете по стратегическому развитию Владимир Владимирович Путин указал на то, что нужно разобраться с накопленными отходами, ликвидировать наиболее крупные залежи мусора, которые в прямом смысле слова отравляют людям жизнь», – отметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

В конце прошлого года в регионе утверждена территориальная схема обращения с коммунальными отходами (ТКО). Проектирование и строительство объектов обращения с ТКО осуществляется в рамках концессионного соглашения между регионом и АО «Управление отходами».

«В настоящее время завершено проектирование полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Междуречье, а также мусороперегрузочных станций в ЗАТО г.Североморск, ЗАТО Александровск. Получены положительные заключения государственной экологической и строительной экспертиз федерального уровня, на основании выданных разрешений ведется строительство полигона, мусоросортировочного комплекса и подъездной дороги к ним. Открытие мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО запланировано на декабрь этого года», – рассказала и. о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Людмила Сатановская.

Следующим шагом в решении этой проблемы, как рассказала Людмила Сатановская, станет закрытие и рекультивация старых мусорных полигонов в Мурманске, Североморске, Заозёрске, Видяево, Печенгском и Кольском районах. Это позволит завершить создание современной системы обращения с отходами в северной части Мурманской области. Для южной части региона предусмотрено построение аналогичной системы обращения с отходами.

Губернатор Марина Ковтун поручила властям муниципалитетов обеспечить разработку проектов рекультивации старых свалок на вверенных территориях, министерству природных ресурсов и экологии – контролировать этот процесс, а также обеспечить ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в декабре 2017 года.