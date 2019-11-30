Вопрос задолженности населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги в ближайшее время будет рассмотрен на заседании правительства Мурманской области

Благодаря усилиям работников жилищно-коммунальном сферы в этом отопительном сезоне число инцидентов на теплосетях Мурманской области снизилось на треть – с 1 сентября не зафиксировано ни одной аварии, а все технологические нарушения, связанные с отоплением, устраняются в нормативные сроки. Такие данные 29 ноября озвучены в ходе выездного заседания регионального правительства в Ковдоре.

По данным доклада заместителя губернатора Дмитрия Филиппова, к прохождению осенне-зимнего сезона все системы жилищно-коммунального хозяйства подготовлены на 100% – это 130 котельных, свыше 1800 км водопроводных, 6800 км – электрических и более 1200 км теплосетей.

По результатам проверки Ростехнадзором, из 27 муниципальных образований Мурманской области, подлежащих паспортизации, на данный момент не выдан один паспорт готовности – Терскому району. Основная причина связана с затянувшимся оформлением разрешительных документов теплоснабжающей организацией. При этом тепло в населенных пунктах муниципального образования предоставляется в полном объёме. Данный вопрос находится на постоянном контроле регионального министерства энергетики и ЖКХ. Акт готовности будет выдан после повторной проверки контролирующим ведомством.

При этом все электросетевые компании Мурманской области паспорта готовности оформили. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду мероприятия для работы оборудования в период низких температур электроэнергетиками проведены.

«Для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйств в отопительный сезон в Мурманской области сформировано 602 аварийно-восстановительные бригады и парк необходимой техники в количестве 2028 единиц», – подкрепил информацию цифрами Дмитрий Филиппов.

Как подчеркнул вице-губернатор, в целом, благодаря совместной работе, проводимой ресурсоснабжающими и сетевыми организациями, исполнителями коммунальных услуг и органами местного самоуправления, отопительный период в Мурманской области проходит в штатном режиме.

С докладами о прохождении осенне-зимнего периода на отдельно взятых территориях выступили глава администрации Ковдорского района Сергей Сомов, глава администрации муниципального образования Кандалакшский район Ярослав Шалагин, и.о. главы администрации муниципального образования город Кировск Александр Николаев, глава администрации муниципального образования город Апатиты Николай Бова и Максим Пухов – глава администрации муниципального образования город Полярные Зори.

Руководители муниципалитетов «южного куста» Кольского полуострова доложили о текущей ситуации в жилищно-коммунальном секторе, сделав акценты на нештатных ситуациях, произошедших в ноябре, и тих последствиях.

Темой для обсуждения стала также задолженность населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги. В ближайшее время по этому вопросу в правительстве Мурманской области состоится отдельное совещание.

В ходе выездного заседания правительства Мурманской области в Ковдоре главы администраций районов и городских округов отчитались и о содержании автомобильных дорог и придомовых территорий.

Как доложил глава администрации Ковдорского района Сергей Сомов, очистку территорий в населенных пунктах осуществляют 23 единицы уборочной техники. Ежедневно исполнители отчитываются о выполненном объеме работ и предоставляют соответствующие документы. Качество уборки оценивают представители администрации, выезжая для осмотра на участки улично-дорожной сети и пешеходных маршрутов.

В Кандалакшском районе для оперативного реагирования на жалобы жителей на неубранный снег и наледь на крышах создан чат «Комфортная Кандалакша». В группу включены главы муниципальных образований, специалисты администрации, курирующие сферу ЖКХ, представители управляющих и обслуживающих организаций. Кроме того, по словам главы Кандалакшского района Ярослава Шалагина, на еженедельных заседаниях комиссии по ЖКХ разбираются вопросы качества выполнения работ по зимнему содержанию городских территорий и дворов. Так, на сегодняшний день серьезных нареканий нет, штат дворников в управляющих компаниях укомплектован на 100%.

В Апатитах снегоуборочная техника и пескоразбрасыватели работают в круглосуточном режиме. Следит за порядком коммунальная комиссия, выявленные замечания устраняются в оперативном порядке.

Глава региона Андрей Чибис обратил особое внимание членов правительства и глав муниципалитетов на своевременную очистку скатных крыш жилых домов от снега и наледи. Недопустима ситуация, когда из-за безответственного отношения управляющих компаний к выполнению своих прямых обязанностей страдают люди, отметил губернатор.

Отдельная проблема – припаркованные автомобили, которые мешают произвести механизированную уборку.

«Качество уборки в муниципалитетах улучшилось, но мы далеки от идеала. Призываю всех, коллеги, наращивать темпы. Тема уборки дворов, тротуаров, кровель и балконов – вопрос безопасности граждан. Если потребуется увеличение расходов на содержание территорий в зимний период, мы готовы рассматривать ваши предложения, готовы вам помогать», – подчеркнул губернатор.