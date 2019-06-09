Вопросов к президенту нет!

На уходящей неделе пресс-служба Кремля порадовала россиян сообщением, что «Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным пройдёт 20 июня. «Двадцатого июня 2019 года в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», - говорится в сообщении.

Приём вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня, отметили в пресс-службе. Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт программы или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Россия – умная обезьяна

А в преддверии «Прямой линии», которая проводится для российского народа, состоялся очередной Петербургский международный экономический форум – для элиты нашей страны и многочисленных почётных гостей. Для тех, кто внимательно следил за сообщениями с ПМЭФ-2019, интересоваться через 11 дней на «Прямой линии» сегодняшним состоянием дел в России и Мире, уже не надо, так как на форуме всё уже прозвучало. Главной темой глобальной повестки экономического форума стала торговая война США и Китая, а внутренняя повестка была посвящена поиску стимулов и угроз для экономического роста в России.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора пленарной сессии о том, на чьей стороне выступает Россия в схватке за глобальное экономическое первенство, процитировал китайскую пословицу: «Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и сморит, чем это закончится»

Из дальнейшего выступления стало понятно, какую позицию занимает «обезьяна»: Владимир Владимирович призвал обе стороны прекратить драку и начать выстраивать отношения со всеми странами на основе взаимного уважения и равноправия. «Где наше место? В борьбе за справедливые и демократические принципы развития международных экономических связей», - заявил Путин. Только он не уточнил, какой смысл он вкладывает в слова «справедливые» и «демократические», так как у всех эти понятия сильно отличаются.

Президент России пообещал проанализировать дискуссии на ПМЭФ для корректировки работы с бизнесом.

Мурманская область на ПМЭФ-2019 – «чемодан» соглашений

Интересы Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме представляла делегация региона во главе с врио губернатора. Если верить всем официальным сообщениям с экономического форума, то нашим чиновникам удалось там сделать многое и даже невозможное.

Но давайте сейчас остановимся и попытаемся вспомнить и ответить на простые вопросы, а что было сделано на предыдущих петербургских форумах, как изменилась наша жизнь за это время? Думаю, что большинство из нас окажется в ступоре. Но не надо огорчаться, давайте теперь помечтаем немного с членами новой нашей делегации, которые хорошо, как они считают, поработали на ПМЭФ-2019.

В рамках Петербургского международного экономического форума наш регион подписал соглашение о реализации совместных инициатив по внедрению цифровых решений по направлению «Умный город» с ООО «Русатом Инфраструктурные решения». С генеральным директором АО «Сбербанк Лизинг» Вячеславом Спировым члены нашей делегации обсудили вопрос, как лизинг может помочь региональным и федеральным властям в решении социальных задач, в том числе в области здравоохранения. «Дорожную карту», определяющую ключевые направления совместной работы, на площадке ПМЭФ-2019 подписали врио губернатора Мурманской области и президент – председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко.

На форуме был подписан меморандум о сотрудничестве ПАО «ФосАгро» и АО «Инфотек» по реализации проекта строительства терминала «Лавна». Проектирование терминала планируется начать летом 2019 года, ввод в эксплуатацию – в I квартале 2023 года. Объём поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды оценивается в сумму около 500 млн рублей в год.

В кулуарах МПЭФ были подписаны: соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России»; соглашение о сотрудничестве между правительством региона и компанией «НОВАТЭК», в котором она намеревается инвестировать в строительство верфи в Белокаменке более 100 млрд рублей, создать в регионе порядка 15 тысяч рабочих мест, реализуя при этом и социальные проекты; было подписано соглашение о сотрудничестве между «Газпромбанком», предусматривающее участие банка в реализации инвестиционных проектов по созданию объектов социальной и транспортной инфраструктуры на территории Мурманской области на основе механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).

На полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и врио губернатора Мурманской области. В ходе беседы стороны обсудили вопросы реализации в регионе федерального проекта «Спорт – норма жизни», а именно – увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом и повышение уровня подготовки спортивного резерва.

Чёрный квадрат России

Но давайте из светлого будущего вернёмся в противоречивое настоящее. А вот сегодняшние реалии и заставляют нас сомневаться в реализации грандиозных планов российских лидеров.

Например, как сообщают аналитики аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», в России каждый день «умирает» тысяча компаний: за прошлый год в стране закрылось в два раза больше фирм, чем открылось. Лидером по «смертности» бизнеса стала Москва. В 2018 году в столице открылось более 80 тысяч фирм, а ушли с рынка 230 тысяч. Лишь в пяти регионах России число новых компаний превысило количество закрывшихся — это Чеченская республика, Крым, Ингушетия, Севастополь и Чукотский автономный округ.

Всё дело в недостатке средств и общей экономической ситуации в стране, рассказал финансовый директор сети «Финэкспертиза» Александр Честных: «На 290 тысяч открывшихся предприятий пришлось практически 622 тысяч ликвидированных компаний». Если говорить о причинах, то их, как всегда, несколько - это и общая ситуация в экономике, и снижение покупательной способности населения, и высокая ставка по кредитам, ограничивающая доступ к заёмным средствам, и кадровый дефицит, и следствие роста налоговой нагрузки на бизнес.

На одном из пленарных заседаний ПМЭФ глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что видит тенденцию к усилению давления силовиков на бизнес и назвал обескураживающими результаты последних опросов предпринимателей по поводу их взаимоотношений с правоохранительными органами. «До двух третей предпринимателей не верят ни судам, ни нашим правоохранителям», - сказал Кудрин.

Если предприниматели льют слёзы, то рядовым гражданам уже не до этого - надо выживать. Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС. Предпосылок для роста реальных доходов на сегодняшний день нет, заключили эксперты в ходе прошедшего 28 мая заседания экономического клуба ФБК «Grant Thornton» «О реальных доходах россиян», сообщило «РБК». «Рост доходов населения — это то, ради чего существует экономика. Более важной цели, чем рост благосостояния народа, в сущности, нет», — сказала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Однако реальные доходы граждан падали на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%, следует из данных Росстата по новой, недавно утверждённой методике расчёта показателя. С 2013 года реальные доходы упали на 8,3% согласно новой методике (по прежней методологии падение достигало 10,9%).

Дополнила печальную картину жизни россиян вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая в рамках ПМЭФ заявила, что доля бедных среди тех, кто работает на индивидуальных предпринимателей, почти втрое превышает долю бедных среди наёмных работников. «Бедность работающих по найму составляет 7,4%, а бедность работающих у физических лиц и индивидуальных предпринимателей - 19,4%», - сказала она на завтраке «Сбербанка» в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019.

Отмечу, что доля граждан, находящихся за чертой бедности (чей доход не превышает прожиточный минимум) в России, составляет 13,2% от всего населения по последним данным за 2017 год. Это около 19,2 млн человек.

Скорее всего, понимая нищенское положение граждан страны, которые не могут обеспечить свою жизнь, а не только детей, вице-премьер РФ Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится, пояснив, что это было предусмотрено, а конкретная сумма увеличения будет ясна после прогноза социально-экономического развития. «Да, у нас было предусмотрено увеличение», — заявила Голикова журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на просьбу подтвердить увеличение материнского капитала до 470 тысяч рублей. «Сейчас, когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать, на которую будет увеличен», - добавила она.

Плачь Анны Кузнецовой

Но слова вице-премьера РФ уже не вселяют надежд на будущее, так как реалии говорят о том, что наша огромная по территории страна подошла к демографической катастрофе. И не верьте экспертам, которые всё сваливают на последствия огромных потерь во времена Великой Отечественной войны. Страшные цифры на этой неделе озвучила Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. Демографическая ситуация в стране плачевная, по сравнению с 2016 годом рождаемость значительно упала, а численность детей-инвалидов, наоборот, возросла. Кроме того, детям у нас грозят много опасностей: количество преступлений в отношении детей растёт, в том числе, половых. Так же дети погибают во время летнего отдыха, тонут в водоёмах, выпадают из окон...

В последние три года рождаемость в стране стабильно снижается - по сравнению с 2016 годом падение составляет уже 15,3%. Численность же детей-инвалидов, наоборот, возросла на 7% и составила более 586 тысяч человек.

Анна Кузнецова признала, что права ребёнка у нас в стране не защищаются. И привела очень печальную статистику, согласно которой детей в России не только рождается меньше, но и выжить им оказывается все сложнее.

Больше всего тревоги внушают приведенные цифры о росте преступлений в отношении детей — они показали рост на 38,2%! Более 106 тысяч несовершеннолетних было признано потерпевшими, из них 2700 погибли... Причём сильно выросло количество так называемых «половых преступлений», их стало больше на 14,6%. Особенно должно напугать родителей, что на 27,4% увеличилось число случаев насилия, совершенных знакомыми детей, - это свидетельствует о разложении и деградации общества.

Трагическая статистика потерь детей в стране такова: только за прошлый год и только за время летних каникул погибли 500 детей; 2700 несовершеннолетних расстались с жизнью от рук преступников; 900 малышей выпали из окон...

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А теперь можно смело спросить себя: «А какой бы вопрос задал я на «Прямой линии» Владимиру Путину?» Ответ: «Никакой! Вопросы остаются одни и те же из года в год!».

Влад СЕВЕРНЫЙ.