Вопросы безопасного использования атомной энергии в акватории СМП являются для нас приоритетными - Максим Кулинко

В Мурманске на базе ФГУП «Атомфлот» состоялось расширенное заседание Общественного совета по безопасному использованию атомной энергии в Мурманской области. Ключевыми темами заседания стали: «Планы по реализации проектов по функционированию Северного морского пути (СМП)», «Экологические проблемы развития СМП и освоения прибрежных морских территорий», «Радиоэкологическая обстановка в зонах инновационного освоения российской морской Арктики», «Карты уязвимости прибрежно-морских зон от нефти: необходимость, проблемы разработки и использования».

Заместитель директора дирекции – директор департамента развития Северного морского пути и прибрежных территорий Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко доложил участникам заседания о задачах Росатома по развитию функций Единого инфраструктурного оператора Северного морского пути (СМП). Он обратил внимание членов Общественного совета на принципы управления СМП и представил планы развития инфраструктуры арктической трассы на перспективу до 2035 года.

«Для Дирекции Северного морского пути важно, чтобы представители общественности, занимающиеся вопросами безопасного использования атомной энергии, знали о нашей деятельности в Арктике, - отметил Максим Кулинко. – Мы максимально открыты для конструктивного диалога. Вопросы безопасного использования атомной энергии в акватории СМП являются для нас приоритетными».

Очередное заседание Общественного совета по безопасному использованию атомной энергии Мурманской области запланировано провести в декабре этого года.