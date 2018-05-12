Вопросы безопасности на особом контроле

На последнем оперативном совещании правительстве Мурманской области первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин поручил главам администраций муниципалитетов взять на особый контроль вопрос безопасности граждан с учетом переходного температурного режима.

В частности, обеспечить пожарную безопасность в лесах и недопущение палов сухой травы, усилить работу по запрету выхода граждан на лед, осуществлять постоянный контроль возникновения ледовых заторов на реке Варзуге.

Впрочем, современная жизнь полна различных опасностей: каждый день происходят аварии, пожары, покушения на жизнь, разбойные нападения. Для эффективного решения подобных проблем в стране реализуется проект «Безопасный город».

В Мурманской области также ведется работа по реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации.