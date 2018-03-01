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Мурманская область. Арктика01.03.18 07:10

Вопросы качества медицинской помощи обсудили на очередном заседании Совета при полномочном представителе Президента в СЗФО

В Санкт-Петербурге губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Главной темой совещания, которое провел Александр Беглов, стали вопросы повышения доступности и качества оказания медицинской помощи в субъектах Северо-Западного федерального округа.

Александр Беглов подчеркнул, что за прошедшие пять лет регионам Северо-Запада удалось достичь значительных результатов в реализации задач, поставленных в «майских» указах. Так, продолжительность жизни на Северо-Западе увеличилась на два года и составила 72,7 года. Развивается сеть больниц, поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий, обновляется автопарк скорой медицинской помощи, активно развивается санитарная авиация и телемедицина.

В своём выступлении заместитель председателя правительства России Ольга Голодец также отметила системное снижение смертности в Северо-Западном федеральном округе по всем профилям, подчеркнув, что за 2017 год по сравнению с аналогичным периодом сохранено почти 5,2 тысячи жизней. По её словам, несмотря на нехватку медицинских кадров, на Северо-Западе России обеспеченность врачами выше, чем в среднем по стране. Кроме того, Ольга Голодец отметила повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи, объем финансирования которой вырос в 1,8 раза. Позитивные достижения в системе здравоохранения произошли и благодаря развитию телемедицины.

Как сообщила губернатор Марина Ковтун, в Мурманской области сегодня в 89,5% случаев время приезда бригад скорой помощи составляет менее 20 минут. 100% автомобилей скорой помощи оснащены мобильными абонентскими комплектами автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Ежегодно увеличиваются объемы оказываемой населению высокотехнологичной медицинской помощи. В 2017 году такую помощь получили 6830 жителей области. Высокотехнологичную медпомощь в регионе получают порядка 69% пациентов. В целях повышения доступности квалифицированной медпомощи населению отдаленных районов на территории Мурманской области создана телемедицинская система, позволяющая круглосуточно проводить удаленные консультации с медицинскими центрами регионального и федерального уровня. В 2017 году проведено 1717 консультаций. По их результатам 139 человек госпитализировано в медицинские учреждения областного центра, 304 пациента переведены на лечение, дано 1182 рекомендации по тактике лечения и ведения пациентов.

«Существенные позитивные достижения в сфере здравоохранения, направленные на повышение качества жизни населения, очевидны. Однако работу необходимо продолжать. На сегодняшний день не удалось снизить до запланированных показатели смертности от болезней системы кровообращения и онкологии. Ряду медицинских учреждений необходим капитальный ремонт, нужно продолжать восстанавливать и развивать сеть ФАПов, реализовывать программы закрепления кадров в сельской местности. В этой работе регионам важна федеральная поддержка», – сказал полномочный представитель, отметив также необходимость федерального софинансирования и для льготного лекарственного обеспечения, в том числе граждан, страдающих орфанными заболеваниями.

Говоря о путях решениях проблемы нехватки врачей в регионе, Марина Ковтун рассказала о разработанной в регионе программе «Арктический доктор». Полпред президента Александр Беглов обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с просьбой поддержать средствами федерального бюджета эту программу.

Также на заседании Совета высшими должностными лицами регионов СЗФО был подписан «Кодекс этической деятельности (работы) в сети Интернет».

Органы государственной власти и операторы персональных данных, подписавшие Кодекс добросовестных практик, принимают на себя обязательства по содействию процессу формирования безопасного информационного пространства в сети Интернет и осведомлению пользователей сети о потенциальных угрозах вмешательства в их частную жизнь, возникающих благодаря размещению ими в Интернете информации о себе, относящейся к категории персональных данных.

В настоящее время к Кодексу присоединилось более 1200 операторов персональных данных – органы исполнительной власти, государственные организации, операторы связи, профессиональные объединения, высшие учебные заведения, муниципальные образовательные учреждения, организации здравоохранения, гостиницы, туристические фирмы и т.п. На территории Северо-Западного федерального округа процесс подписания Кодекса добросовестных практик начался 15 ноября 2017 года. На сегодняшний день Кодекс подписали более 200 органов государственной власти, государственных и коммерческих организаций, осуществляющих обработку персональных данных граждан.

 

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