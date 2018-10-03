Вопросы модернизации системы теплоснабжения Ковдорского района обсудили с участием специалистов из Финляндии

Члены регионального правительства обсудили вчера с финской делегацией вопрос модернизации системы теплоснабжения Ковдорского района. Основной темой встречи стало строительство в Ковдоре котельной на биотопливе.

Во встрече приняли участие представители МИДа и Генерального консульства Финляндии, энергетической компании «Fortum» и северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО).

Во время встречи было отмечено, что правительство Мурманской области уделяет огромное внимание вопросам экологии. Для региона очень важно снижение мазутозависимости и использование экологически чистых видов топлива.

Финская делегация представила описание пилотного проекта строительства. Инициатива Финляндии направлена на снижение в Арктической зоне выбросов так называемого черного углерода. Иными словами, это сажа, образующаяся от сжигания мазута, на котором работает значительная часть теплоэнергетических предприятий Мурманской области.

В компании «Фортум» предлагают реализовать проект по строительству котельной в Ковдоре, которая будет работать на разных видах биотоплива – это и щепа, и торф, и твердые коммунальные отходы.

Решение о строительстве пока не принято. Необходимо оценить возможности финских партнёров и администрации Ковдорского района, а также определить место для строительства котельной, её мощность и ресурсы топлива для объекта.