Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах региона рассмотрели на внеочередное заседание комиссии

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин провёл внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Мурманской области, посвященное вопросам о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах региона в летний период 2017 года.

Как сообщил заместитель руководителя территориального органа – главный государственный инспектор по маломерным судам Мурманской области Владимир Туманов, всего с начала 2017 года в нашем регионе произошло 20 оперативных событий, при которых погибли четыре человека, предположительно погибли 8 человек, 15 гражданам была оказана помощь и три человека спаслись самостоятельно.

Причём из всех событий на июнь и первую неделю июля приходится половина всех происшествий, из них в Кольском районе – 4, в Мурманске – 1, в Апатитах – 2.

В связи с этим представители Главного управления МЧС России по Мурманской области рекомендовали усилить работу по выявлению неорганизованных, необорудованных мест массового отдыха людей у водных объектов.

Также в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Мурманской области в летний период 2017 года на заседании были заслушаны главы администраций Мурманска, Апатиты и Кольского района.

Кроме того, были даны поручения всем муниципалитетам региона обратить внимание на усиление контроля в местах неорганизованных, но пользующихся популярностью для отдыха у воды, и оборудование их в соответствии с установленными требованиями; проведение профилактической работы с родителями по вопросу их ответственности за жизнь детей; а также освещение в СМИ поисково-спасательных мероприятий и силах и средствах задействованных на поиск и спасение граждан.