Вопросы обращения с ТКО остаются на постоянном контроле правительства Мурманской области

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось очередное заседание Проектного комитета по реализации проекта «Реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Мурманской области». В заседании приняли участие представители регионального оператора, управления ГИБДД УМВД по Мурманской области, УФПС ФГУП «Почта России» по Мурманской области.

Рассмотрены вопросы, касающиеся оформления договорных отношений образователями отходов с региональным оператором, уточнения алгоритма взаимодействия мусоровывозящих компаний с ГИБДД и способов подачи заявлений на перерасчет размера платы за новую коммунальную услугу.

По итогам обсуждения участники отметили, что для удобства населения перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО будет производиться преимущественно по удаленным каналам связи филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» и через ГИС ЖКХ.

Подробную консультацию о порядке перерасчета размера платы за коммунальную услугу и возможных способах представления требуемых для этого документов можно будет получить по контактным телефонам, указанным на квитанции.