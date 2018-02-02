Вопросы организации приёма на целевые места в вузы представителей коренных малочисленных народов Севера Мурманской области обсудили во время видеоконференции

31 января в Ситуационном центре правительства Мурманской области состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросу организации приема на целевые места в высшие учебные заведения представителей коренных малочисленных народов Севера Мурманской области.

В мероприятии приняли участие главы и представители администраций муниципальных образований районов традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, представители Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, специалисты Центра народов Севера, представители учреждений образования, члены Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области.

В рамках совещания участники рассмотрели возможность заключения договоров с органами государственной власти и органами местного самоуправления о целевом приеме на места в высшие учебные заведения, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

В частности, в ходе видеоконференции обсуждался опыт заключения договоров о целевом обучении с Министерством здравоохранения Мурманской области, федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Мурманский арктический государственный университет».

Организация целевого обучения реализуется в порядке, установленном постановлением правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении».

В рамках указанного постановления Министерство здравоохранения Мурманской области заключает договоры о целевом приеме с медицинскими вузами, в которых оговаривается только число целевых мест, выделенных региону, а также договоры о целевом обучении по программам специалитета с выпускниками образовательных организаций Мурманской области.

Порядок отбора граждан, поступающих на обучение на условиях целевого приема, утвержден приказом Министерства от 19.03.2015 № 134 и размещен на официальном сайте Министерства здравоохранения Мурманской области в разделе «Новости» на вкладке «Целевое обучение» (http://minzdrav.gov-murman.ru/news/tselevoe-obuchenie/index.php). Критериями отбора являются фактическое проживание в Мурманской области и успешная учеба.

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена и Мурманский арктический государственный университет заключают договора с органами государственной власти и органами местного самоуправления о целевом приеме на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, в целях содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля.

Заявки принимаются до середины марта ежегодно. Университеты принимают заявки от органов государственной власти и местного самоуправления в письменной форме о заключении договора о целевом приеме, содержащем сведения о количестве граждан, подготовку которых необходимо осуществить по направлениям подготовки и специальностям в рамках целевого обучения, при этом, заказчик должен определить перечень мер социальной поддержки с указанием порядка, сроков и размеров их предоставления.

Заявка носит предварительный характер. После рассмотрения всей совокупности заявок, поступивших от органов государственной власти и местного самоуправления, исходя из общего числа бюджетных мест, выделенных университету учредителем, и с учетом конкурсной основы, а также содержания и социальной значимости заявок, университет принимает решение о выделении целевых бюджетных мест по каждой из них. Договора о целевом обучении обычно заключаются в мае.