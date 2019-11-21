Вопросы по бюджету и приватизации депутаты рассмотрят 28 ноября

Состоялось заседание Совета Мурманской областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы состоится 28 ноября.

В центре внимания региональных законодателей будет «бюджетный» блок – проекты законов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В частности, депутаты рассмотрят проект главного финансового документа области, бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, заслушают прогноз социально-экономического развития области на предстоящий период.

В повестке также значится вопрос об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской области.