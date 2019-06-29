Вопросы по организации поиска и спасания на море в северных широтах обсудили в Североморске в рамках военно-технического форума «Армия-2019»

Вчера в Североморске в штабе Северного флота прошло обсуждение вопросов межведомственного взаимодействия по организации поисковых и спасательных действий на море в Арктике. Мероприятие состоялась в рамках военно-технического форума «Армия-2019», начавшегося в пятницу на Северном флоте.

В работе совещания помимо флотских офицеров приняли участие представители гражданских и военных структур, уполномоченных осуществлять спасательную деятельность на море, в том числе Атомфлота, Погранслужбы ФСБ России, МЧС, морской спасательной службы Минтранса и Росрыболовства. В ходе круглого стола были сделаны доклады по организации обмена информацией между морскими поисково-спасательными и координационными центрами России и иностранных государств при совместных спасательных действиях, проведено сравнение технических характеристик спасательных судов, используемых гражданскими и военными структурами.

Начальник гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Александр Лозюк сообщил о возможностях по поиску затонувших объектов новых гидрографических судов, оснащённых современным оборудованием для изучения рельефа морского дна.

Как сообщает пресс-служба СФ, заместитель командующего Кольской флотилией разнородных сил СФ контр-адмирал Владимир Кондратов произвёл доклад о составе сил объединения, привлекаемых к решению поисково-спасательного обеспечения в Арктике, их основных целях и задачах.

Об особенностях организации поиска и спасания на море в северных широтах и взаимодействии сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота с аварийно-спасательными формированиями федеральных органов исполнительной власти Северного бассейна рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Игорь Сергеев.