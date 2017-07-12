Вопросы развития портовой инфраструктуры Северо-Запада России рассмотрели на совещании в администрации президента РФ

В Москве первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в совещании по вопросам развития портовой инфраструктуры Северо-Запада России. Встречу провел помощник президента РФ Игорь Левитин. В заседании приняли участие представители федеральных Минтранса, Минэкономразвития, Минфина и Минобороны, аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Федеральной таможенной службы, Пограничной службы ФСБ России и крупных федеральных транспортных компаний.

Основной доклад по вопросам развития портовой инфраструктуры Северо-Запада России был представлен Минтрансом РФ. В ходе совещания также обсуждены текущие вопросы реализации проектов в регионах.