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Мурманская область. Арктика29.11.17 07:25

Вопросы развития Североморска приходится решать и в Москве

В ноябре глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков побывал в четырех командировках в Москве. О своих поездках он рассказал североморским журналистам.

Две командировки можно назвать представительскими. Так, Владимир Васильевич принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию Ассоциации шефства над Северным флотом и 25-летию Союза городов Крайнего Севера.

- Было приятно, что роль Североморска в деле шефства над Северным флотом была отмечена особо, - рассказал Владимир Евменьков. - Наш город признан одним из самых активных. Стоявший у истоков создания Ассоциации Виталий Иванович Волошин был награждён Почётным знаком «За заслуги перед Северным флотом», а первое слово для выступления было предоставлено главе Североморска.

Союз городов Крайнего Севера, отметивший «серебряный» юбилей, был основан для защиты интересов жителей северных регионов и сегодня есть возможность поднимать вопросы местного значения на федеральном уровне. Так, по итогам встречи подписано обращение к председателю Правительства РФ по актуальным вопросам ЖКХ.

Побывал глава ЗАТО г.Североморск и в Министерстве финансов России, где обсуждался вопрос выделения флотской столице дотаций. С 2014 года финансирование сокращается. В качестве примера, дотации, выделенные Североморску в 2017 году, в 2 раза ниже по сравнению с 2013 годом. Позиция главы ЗАТО Владимира Евменькова об особенностях ведения экономики в закрытом городе услышана. Дотации 2018 года увеличены на 80 млн рублей.

Есть понимание финансовых трудностей и в региональном Минфине. Так, муниципалитету одобрен бюджетный кредит на 3 года в размере 31 млн рублей.

- Эти средства пойдут на покрытие дефицита бюджета. Это очень важно для нас, поскольку является работой на перспективу, - подчеркнул глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков. - Уменьшение дефицита бюджета в 2018 году позволит нам увеличить доходную часть бюджета в 2019 году.

Владимир Евменьков принял участие и в заседании Ассоциации ЗАТО Минобороны в Москве, где рассматривался вопрос согласования сделок с имуществом.

 

 

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