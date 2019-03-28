Вопросы развития транспортной инфраструктуры, приграничного сотрудничества в Арктике обсуждают представители 8 стран

В Мурманске прошло заседание постоянного комитета парламентариев Арктического региона. В его работе приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава региона Андрей Чибис, члены Совета Федерации, парламентарии стран Арктического региона, представители законодательной и исполнительной власти, предприятий Кольского полуострова. В повестке дня - вопросы развития транспортной инфраструктуры, приграничного сотрудничества в Арктике.

Обращаясь к собравшимся, Сергей Дубовой отметил, что Арктика является стратегически важной территорией для добрососедского партнерства и продуктивного диалога, совместного поиска решения социальных, инфраструктурных и экологических проблем:

- Мурманская область – приграничный регион. Развитие области невозможно без использования потенциала международного и приграничного сотрудничества. И серьёзную лепту в укрепление сотрудничества всегда вносили парламентарии наших стран. Немалая заслуга в этом и комитета, и конференции парламентариев Арктического региона.

Сергей Дубовой пожелал всем плодотворной работы и плодотворных дебатов.

В рамках заседания постоянного комитета парламентариев Арктического региона состоялись презентации и выступления, посвященные социальному и экономическому развитию, инвестиционным проектам в Арктическом регионе.

Напомним, постоянный комитет парламентариев Арктического региона - рабочий орган конференции парламентариев Арктического региона - был создан в 1994 году. Российские интересы в организации защищают представители Совета Федерации и Государственной Думы. В обязанности членов комитета входит организация конференций парламентариев Арктического региона, а также контроль за реализацией достигнутых там договоренностей.