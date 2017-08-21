Вопросы развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России рассмотрели на совещании в региональном правительстве

Сегодняшнее совещание в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун начала с того, что проинформировала руководителей исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления о некоторых итогах состоявшегося на прошлой неделе совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, которое провёл президент Владимир Путин.

На совещании обсуждались, в том числе, вопросы, касающиеся Мурманской области. Один из них – проект комплексного развития Мурманского транспортного узла. Президент в своем обращении назвал развитие Мурманского транспортного узла одним из приоритетных проектов развития инфраструктуры на Северо-Западе России и отметил, что на увеличение мощностей порта Мурманск завязаны проекты разработки Арктического шельфа и планы использования Северного морского пути.

Отдельно президент остановился на проблеме экологии портов, существующей и в Мурманске. Владимир Путин подчеркнул, что при развитии угольных терминалов, выборе площадок для создания новых портовых мощностей нужно максимально внимательно относиться к вопросам экологии, учитывая интересы жителей близлежащих районов. Представителей бизнеса президент призвал внедрять передовые технологии перевалки грузов, основанные на строгих экологических нормах и стандартах.

«Ясно, что это тоже долгосрочные инвестиции, но в конечном итоге они тоже будут окупаться», – процитировала Марина Ковтун слова президента.

Также на совещании в Калининграде министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что, несмотря на дефицит средств, для завершения реализации проекта МТУ совместно с Минэкономразвития России подготовлен сценарий дальнейших мероприятий. Он включает в себя как использование механизма концессии, так и продолжение работ с привлечением внебюджетных средств.

Марина Ковтун напомнила, что сегодня в рамках первого этапа проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла строится железнодорожная ветка Выходной-Лавна. Уже освоено около 14 млрд рублей. На объекте задействовано порядка 450 единиц техники и более 1000 рабочих.

Кроме того, сообщила Марина Ковтун, на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России был затронут вопрос финансирования реконструкции мурманского аэропортового комплекса. Мероприятие предусмотрено в рамках федеральной целевой программы развития транспортной системы России на 2010-2020 годы. За счёт федеральных средств планируется реконструировать аэродромную инфраструктуру, на реконструкцию здания аэровокзала будут направлены средства собственника в сумме более 1 млрд рублей.