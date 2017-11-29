Вопросы реализации положений Конвенции о правах инвалидов обсудили участники региональной конференции «Равенство возможностей»

В преддверии Международного дня инвалидов, который ежегодно отмечают 3 декабря, по инициативе Правительства Мурманской области и областных общественных организаций инвалидов состоялась III Региональная конференция «Равенство возможностей».

Конференция была посвящена вопросам защиты прав граждан с инвалидностью в муниципальных образованиях Мурманской области.

«Вопросы, которые предстоит обсудить, непосредственно касаются 31 тысячи инвалидов, проживающих в регионе. Только когда мы увидим людей с инвалидностью на улицах наших городов, в театрах, музеях, спортивных залах, можно говорить об их полной интеграции в общество. Создание для них необходимых условий доступности позволит стать им экономически и социально независимыми», – сказал, открывая конференцию, министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

На конференции были подведены итоги работы регионального министерства социального развития по координации деятельности органов местного самоуправления, направленной на реализацию положений Конвенции о правах инвалидов. Кроме того, участники конференции ознакомились с работой по трудоустройству инвалидов в Комитете по труду и занятости населения Мурманской области.

Участники конференции познакомились с опытом работы Мончегорска, ЗАТО г. Североморска и Кольского района по формированию безбарьерной среды для маломобильных граждан.

Присутствующие единогласно отметили, что мероприятия подобного рода являются дискуссионной площадкой для открытого диалога между представителями органов власти и общественных организаций инвалидов.

В работе конференции приняли участие более 100 человек, в том числе руководители региональных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций инвалидов, уполномоченный по правам человека, депутаты областной думы, а также руководители и специалисты субъектов системы социальной защиты инвалидов. Принята итоговая резолюция III Региональной конференции «Равенство возможностей».