Вопросы реализации программ развития моногородов Мурманской области обсудили участники совещания в региональном правительстве

Сегодня состоялось совещание по вопросу реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», в котором приняли участие заместитель губернатора Григорий Стратий и представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

В ходе совещания обсуждались вопросы реализации программ развития моногородов Мурманской области и ход исполнения программ «5 шагов благоустройства».

Комплексные программы развития моногородов Мурманской области в конце марта были одобрены управляющими советами соответствующих моногородов и утверждены рабочей группой по модернизации монопрофильных муниципальных образований региона. Разработка программ велась с декабря 2016 года, за это время во всех муниципалитетах проведены общественные обсуждения, результаты которых были учтены при формировании окончательной редакции.