Вопросы снижения административной нагрузки на бизнес рассмотрели на заседании рабочей группы по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности»

Под председательством заместителя губернатора Григория Стратия состоялось заседание рабочей группы по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Мурманской области».

Заместитель главы региона отметил, что запланированные мероприятия целевой модели позволят устранить устаревшие, избыточные, противоречивые и дублирующие требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, повысят информационную открытость контрольно-надзорной деятельности, будут способствовать устранению излишнего числа проверок и улучшению условий для ведения и развития бизнеса в регионе.

В рамках заседания был представлен доклад о ходе реализации мероприятий целевой модели по состоянию на 1 сентября, также рассматривался проект постановления правительства Мурманской области «Об утверждении порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Мурманской области», были определены основные направления работы для исполнительных органов государственной власти Мурманской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на второе полугодие 2017 года.

«Дорожная карта» по внедрению данной целевой модели реализуется в Мурманской области с 2017 года и направлена на снижение административной нагрузки на бизнес, стимулирование выхода предпринимателей из «теневого» сектора, формирование четких правил организации контроля и защиту прав предпринимателей.