ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Ищу интересную игрушку, или Особенности знакомства в современном обществеМурманск будет растить будущих офицеров ВМФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.09.17 07:20

Вопросы снижения административной нагрузки на бизнес рассмотрели на заседании рабочей группы по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности»

Под председательством заместителя губернатора Григория Стратия состоялось заседание рабочей группы по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Мурманской области».

Заместитель главы региона отметил, что запланированные мероприятия целевой модели позволят устранить устаревшие, избыточные, противоречивые и дублирующие требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, повысят информационную открытость контрольно-надзорной деятельности, будут способствовать устранению излишнего числа проверок и улучшению условий для ведения и развития бизнеса в регионе.

В рамках заседания был представлен доклад о ходе реализации мероприятий целевой модели по состоянию на 1 сентября, также рассматривался проект постановления правительства Мурманской области «Об утверждении порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Мурманской области», были определены основные направления работы для исполнительных органов государственной власти Мурманской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на второе полугодие 2017 года.

«Дорожная карта» по внедрению данной целевой модели реализуется в Мурманской области с 2017 года и направлена на снижение административной нагрузки на бизнес, стимулирование выхода предпринимателей из «теневого» сектора, формирование четких правил организации контроля и защиту прав предпринимателей.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 569 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Петр Матвейчук
01.09.17 13:36
Сначала ответьте себе на вопрос: "А кому и где вы нужны?", а потом принимайте решение о выезде. Согласен, опрос ни о чём!
Комментарий к новости:43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион
НаталиВ
01.09.17 13:22
Хотелки - это одно, а кто думает уехать реально, уже уехали или пакуют чемоданы. Так что этот опрос - фигня!
Комментарий к новости:43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион
УшедшийВтень
01.09.17 11:27
Когда читаешь такие умозаключения экспертов, которые считают, что «рынок постоянно эволюционирует, и чтобы ему соответствовать необходимо быть мобильным, быстро осваивать новые участки, учиться новому
Комментарий к новости:Рыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире13:30«Хорошие новости». Информационная программа14:00Мультфильмы (0+)14:30«Хлеб детства моего». Художественный фильм (6+)
-PRO Деньги68 млн рублей уплатили должники налогов после «заморозки» банковских счетов-PRO ВалютуКурс евро упал на 62 копейки, доллара – почти на 49 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПравила групповой перевозки пассажиров на автомобиле будут ужесточены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика