Вопросы социально-экономического развития Мурманской области полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Беглов обсудил с губернатором Мариной Ковтун

В рамках рабочей поездки в Мурманскую область полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов провел встречу с губернатором Мариной Ковтун. Ключевыми темами встречи стали вопросы социально-экономического развития региона и повышения качества жизни северян.



В ходе беседы Александр Беглов сделал акцент на задачах по завершению текущего отопительного сезона и тщательной подготовке к следующему. Также речь шла о благоустройстве и уборке территорий, в частности в преддверии майских праздников.

«Важнейшим направлением работы является исполнение в регионе «майских» указов Президента РФ. При этом в особом внимании властей нуждаются дети-сироты и ветераны. Необходимо также направить все усилия региональных и муниципальных властей на окончательное решение проблемы второй смены в школах», – подчеркнул Александр Беглов.



С точки зрения перспектив экономического развития области была отмечена необходимость возвращения к рассмотрению вопроса о газификации региона.



Глава региона Марина Ковтун поблагодарила полномочного представителя Президента в СЗФО Александра Белова за внимание к проблемам и перспективам развития Мурманской области, проинформировала полпреда о социально-экономическом положении в области.



«Социально-экономическая ситуация в области стабильна. Мы в строгом соответствии с «дорожными картами» выполняем «майские» указы Президента. Недавнее решение Конституционного суда России, касающееся изменений в исчислении МРОТ с учётом полярных надбавок, также реализуется нами в полной мере по отношению к работникам областных бюджетных учреждений. На постоянном контроле мы и органы прокуратуры держим исполнение этих обязательств и бизнесом. Кроме того, мы исполнили своё давнее намерение – полностью закрыли вопрос с очерёдностью в детские сады. Но это лишь на сегодня, а мы думаем также и на перспективу. Сейчас на очереди строительство нескольких детских садов в военных гарнизонах области – там много молодых семей и самая высокая рождаемость. В сфере молодёжной политики мы следуем всем федеральным трендам. Так, в рамках Года Добровольца месяц назад у нас прошёл областной слёт волонтёров. Недавно сформирована молодежная палата при Мурманской областной Думе. Мы активно привлекаем общественность к контролю за деятельностью, например, управляющих компаний», – рассказала Марина Ковтун.