Вопросы содержания контейнерных площадок ТКО обсудили на видеоконференции в правительстве Мурманской области

Заместитель губернатора Евгений Никора провёл рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросам исполнения управляющими организациями обязанностей по содержанию и уборке контейнерных площадок, а также перехода на расчеты за вывоз отходов с региональным оператором. В совещании приняли участие начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова, председатель комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Валерий Пантелеев, руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), представители управляющих организаций и органов местного самоуправления.

Как отметил Евгений Никора, необходимо обеспечить сохранение достигнутых темпов и исключить возникающие вопросы и противоречия, в том числе между управляющими организациями и региональным оператором.

Алёна Кузнецова подчеркнула необходимость неукоснительного исполнения управляющими организациями требований к содержанию контейнерных площадок, а также призвала обеспечить исключение из состава платы за жилое помещение стоимости услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) ТКО.

По результатам совещания даны поручения для обеспечения решения поставленных вопросов.