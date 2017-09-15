Вопросы создания экотехнопарка по обращению с опасными отходами на территории Мурманской области обсудили на заседании рабочей группы

Под председательством заместителя губернатора состоялось первое заседание рабочей группы по организации и функционированию экотехнопарка по обращению с опасными отходами на территории Мурманской области. В совещании приняли участие представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, ФГУП «РосРАО», Управления Росприроднадзора по Мурманской области, Мурманского филиала АО «Управление отходами».

В ходе заседания были рассмотрены вопросы создания на территории региона экотехнопарка – полноценного кластера, позволяющего обеспечить замкнутый цикл обращения с опасными отходами, а также возможные варианты его расположения.

Особое внимание было уделено обсуждению требований к созданию экотехнопарка, логистики его расположения, возможности включения в проект мощностей действующих предприятий в сфере обращения с отходами и мнению научного сообщества для подбора наилучших технологий.

Применение комплексного подхода к созданию экотехнопарка позволит вовлечь в обращение широкий спектр образующихся на территории региона опасных отходов.

По результатам заседания принято решение о необходимости совместной проработки членами рабочей группы наиболее востребованных на сегодняшний день направлений развития отрасли обращения с опасными отходами.

Создание такого кластера на территории Мурманской области станет первым проектом подобного рода, что позволит обеспечить своевременную утилизацию опасных отходов, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, а также предупредить образование стихийных свалок промышленных отходов.