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Мурманская область. Арктика23.05.18 14:39

Вопросы военно-шефской работы регионов в Вооружённых Силах РФ обсудили в Гаджиево на выездном заседании профильного комитета СФ

В Мурманской области с рабочим визитом находится делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя верхней палаты парламента страны Юрием Воробьевым. Сегодня в Гаджиево на базе штаба подводных сил Северного флота состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, которое провёл председатель комитета Виктор Бондарев. Тема заседания – состояние и проблемы нормативного правового регулирования военно-шефской работы в Вооружённых Силах Российской Федерации: региональный аспект.

В работе комитета приняли участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко.

Приветствуя участников заседания от имени губернатора Марины Ковтун, первый заместитель главы региона отметил, что Мурманская область и Межрегиональная ассоциация субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота, накопили богатый опыт шефской работы.

«Сегодня 126 кораблей, частей, объединений и соединений Северного флота опекают 193 шефа – это субъекты РФ, города, предприятия, учреждения и научно-производственные организации. Шефы помогают государству успешно решать задачи как поддержания его военно-морской составляющей, так и содействуют духовно-нравственному воспитанию защитников морских рубежей», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

В центре внимания участников рабочего визита - состояние и проблемы нормативно-правового регулирования военно-шефской работы в Вооруженных Силах страны.  В своем приветствии делегации верхней палаты парламента спикер Думы отметил важность обсуждения этих вопросов в нашем регионе:

- У нас накоплен богатый опыт военно-шефской работы, которая на деле доказала свою важность, особенно для молодого поколения наших граждан. Не сомневаюсь, она будет развиваться и дальше. А при объединении усилий представителей власти всех уровней и выработке эффективного законодательного механизма положительные результаты сотрудничества общества и армии будут очевидны довольно скоро.

Работа профильного комитета СФ продолжится на следующий день в Североморске, где обсудят вопросы нормативно-правового регулирования обеспечения военной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации.

В заседании также принимают участие представители региональной власти, командования Вооруженных сил и Военно-морского флота, ДОСААФ, депутат областной Думы, президент Межрегиональной Ассоциации субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота Вячеслав Попов.

По итогам заседания комитет Совета Федерации по обороне и безопасности принял решение, в котором содержится ряд рекомендаций правительству РФ по совершенствованию нормативно-правовых отношений, касающихся шефской работы.

 

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