Вопросы загрязнения Арктики рассмотрят на международной экологической неделе, которая будет проходить в двух соседних странах

Первая международная экологическая неделя, которая открывается во вторник в Норвегии и продолжится в Мурманской области, соберёт экспертов в области охраны природы северных стран. С 26 по 28 июня в норвежском Киркинесе и российском Мурманске пройдут мероприятия первой «Экологической недели Баренц-региона».

Мероприятие приурочено к 25-летию Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Эта международная межправительственная организация была создана 11 января 1933 года в результате подписания соответствующей декларации с участием России, Норвегии, Финляндии и Швеции. Участниками станут представители власти Норвегии, Швеции и Мурманской области, руководители ведущих некоммерческих организаций (НКО) Баренц-региона, журналисты-экологи.

Экологическая неделя Баренц-региона начнётся 26 июня в Киркенесе, где откроется тематическая фотовыставка и пройдёт стратегическая сессия на тему «Зеленая дипломатия НКО: от локальных экологических проблем к устойчивому развитию Баренц-региона». Участники посетят галерею Киркенеса и экологический центр «Биофошк Сванховд».

На второй день запланирован визит участников в российский заповедник «Пасвик». В приграничном поселке Никель пройдут дискуссии, одна из которых посвящена развитию особо охраняемых природных территорий. Также участники будут обсуждать вопросы инновационного развития с учётом задач сбережения природного богатства Баренц-региона.

Закрытие эконедели пройдёт 28 июня в Мурманске.