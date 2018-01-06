Вор из Ковдора стал готовиться к рыбалке зимой

В отдел полиции обратился один из жителей города Ковдора. Он заявил, что неустановленное лицо, подобрав ключ к замку на воротах его гаража, незаконно проникло внутрь и похитило резиновую лодку, лодочный мотор, тележку для мотора и электроинструменты. Стоимость похищенного, по словам владельца имущества, составила 226 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.