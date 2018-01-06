Мурманская область. Арктика06.01.18 11:40
Вор из Ковдора стал готовиться к рыбалке зимой
В отдел полиции обратился один из жителей города Ковдора. Он заявил, что неустановленное лицо, подобрав ключ к замку на воротах его гаража, незаконно проникло внутрь и похитило резиновую лодку, лодочный мотор, тележку для мотора и электроинструменты. Стоимость похищенного, по словам владельца имущества, составила 226 тысяч рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого.
По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение06.01.18: 12 января завершится период выдвижения кандидатов для участия в выборах президента России. Как вы думаете, сколько претендентов на этот пост окажется в избирательном бюллетене?Проголосовало: 42 человека
-
Последние комментарии
Sergey Kysil
04.01.18 13:16
А кому такое шоу необходимо? Путину, чтобы побольше избирателей собрать к урнам и КОИБам. А вокруг кучи кур один петух красуется.
Роман
04.01.18 10:13
Согласен, вороньё слетается к телу "дряхлеющего" царя зверей. Посмотрел список ЦИК - орлов там не увидел.
Gonshik
03.01.18 20:37
Россия - щедрая душа на кандидатов и сумасшедших!
-Скоро в эфире00:05«Tele Travel». Информационная программа (12+)07:00«Классика жанра». Концерт (0+)08:35«Банды Нью-Йорка». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиСреднедушевые денежные доходы жителей Мурманской области в реальном выражении стали ниже на 0,8%-PRO ВалютуКурс евро вырос на 8 копеек, доллара снизился почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуФедеральный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения объявил режим повышенной готовности на период выходных и праздничных дней-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 декабря-PRO Нефть и газУчится у соседа работать на шельфе-PRO ЗаконыПрезидент «застолбил» право на перевозку нефтепродуктов и газа в акватории Северного морского пути