Вор похитил женскую сумку с документами и деньгами, воспользовавшись незапертой дверью

В дежурную часть полиции обратилась с заявлением о краже из ее квартиры жительница Мурманска 1985 года рождения. По словам заявительницы, у нее похитили женскую сумка с находящимися в ней документами, кошельком и денежными средствами в сумме 700 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники установили, что злоумышленник воспользовался незапертой дверью, проник в квартиру и похитил женскую сумку, лежащую в прихожей. Потерпевшая на момент кражи находилась в квартире, однако пропажу сумки заметила не сразу. Полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных на ближайших домах. В мусоропроводе была найдена сумка, документы и кошелек, принадлежащие потерпевшей. Эксперт снял отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленником на похищенном имуществе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску подозреваемый был задержан и изобличен. Им оказался 41-летний неработающий житель города, ранее судимый за аналогичное преступление.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Он признался в совершении противоправного деяния и рассказал, что похищенные денежные средства успел потратить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.