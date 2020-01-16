Вор-рецидивист попался в руки сотрудника следственного изолятора в магазине

Сотрудник следственного изолятора № 1, младший инспектор отдела охраны Алексей Гордеев помог задержать вора в одном из мурманских торговых центров.

Услышав тревожные крики «Держите!», сотрудник УФСИН увидел, как от охраны торгового павильона бытовой техники убегает мужчина. Алексей Гордеев, мигом сориентировавшись, задержал беглеца.

Впоследствии выяснилось, что правонарушитель был вором-рецидивистом, в этот день уже совершившим кражу мобильного телефона в другом торговом центре. В настоящее время в отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража).

Руководство СИЗО и коллеги Алексея узнали о его смелом поступке не сразу, только в новом году, когда на имя начальника СИЗО-1 пришло благодарственное письмо от администрации магазина.

В письме была выражена благодарность сотруднику и отмечено, что «благодаря грамотным и решительным действиям Алексея преступник был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов».

Алексею Гордееву - 21 год, служит в СИЗО-1 с февраля прошлого года. По его словам, он поступил как любой уважающий закон гражданин.