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Мурманская область. Арктика27.02.18 08:40

Вор с деньгами был задержан на месте преступления

Сотрудниками патрульно-постовой службы задержан 43-летний житель Мурманска, подозреваемый в краже 130 тысяч рублей из кассы магазина. В  дежурную часть полиции обратился бдительный местный житель. Мурманчанин, находясь дома, увидел из окна как в магазин, расположенный по проспекту Кирова, разбив стекло витрины, лезет мужчина.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские задержали злоумышленника на месте совершения преступления, который вёл себя агрессивно, на требования полицейских не реагировал, пытался оказать им активное сопротивление.

В ходе личного досмотра у него были изъяты похищенные из кассы магазина денежные средства в сумме 130 тысяч рублей.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Им оказался безработный житель города, 1975 года рождения. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, за содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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марина
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