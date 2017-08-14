Вор сломал ногу при попытке скрыться от полиции, выпрыгнув с первого этажа

В отдел полиции Кандалакши обратился частный предприниматель 1984 года рождения. Мужчина заявил, что у него был похищен товар на сумму свыше 23 тысяч рублей.

Полицейские, прибыв на место происшествия, выяснили, что фрукты и овощи, принадлежащие предпринимателю, были украдены из вскрытого автомобиля «Газель», используемого в качестве склада. Произошло это ночью, когда машина была припаркована у дома по ул. Комсомольская.

Полицейскими с дверей и из салона машины были изъяты отпечатки пальцев рук предполагаемого злоумышленника. Проверка отпечатков по дактилоскопической базе данных позволила установить причастность к преступлению 32-летнего жителя города. Неработающий мужчина был ранее неоднократно судим, в том числе за мошенничество, грабёж и незаконный оборот наркотических средств.

При задержании оперативниками подозреваемого по месту жительства на ул.Набережная он пытался скрыться, выпрыгнув из окна квартиры. Упав с первого этажа, мужчина сломал ногу и был госпитализирован. Позже, опросив его, полицейские выяснили, что мужчина в течение нескольких часов постепенно перекладывал товар из ящиков в пакеты и носил в собственный автотранспорт. Таким образом он присвоил более 100 килограмм продуктов, которые собирался продать.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, похищенное изъято в ходе обыска. По факту кражи в отношении кандалакшанина возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.158 УК РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.