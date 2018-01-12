Вор со стажем ограбил в Апатитах два магазина, причинив ущерб на сумму свыше полмиллиона рублей

В дежурную часть отдела полиции поступало сообщение от администрации магазина, расположенного на ул. Бредова, о краже находящегося в нем имущества. Украдены, по словам заявителей, брендовые часы и фирменная одежда на общую сумму 440 тысяч рублей.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что хищение было совершено путём разбития стеклопакета одного из окон помещения. Внутри магазина полицейские изъяли следы пальцев рук предполагаемого похитителя и иные оставленные им следы.

Вскоре к полицейским за помощью обратился индивидуальный предприниматель. Он сообщил о хищении товара и денежных средств в принадлежащих ему торговых отделах, которые находятся также на ул.Бредова. Общая сумма ущерба составила 63 тысячи рублей. Проник злоумышленник внутрь ночью, повредив ролставни.

В ходе специальных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах неработающего местного жителя 1985 года рождения, ранее судимого за кражу и незаконный оборот наркотических средств.

Часть похищенного имущества, которое он планировал продать, у него успели изъять. По фактам следователем возбуждено и расследуется уголовное дело. В соответствии со ст.158 УК РФ «Кража» подозреваемого может ожидать наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время проводится работа по выявлению дополнительных эпизодов краж, к которым может быть причастен злоумышленник.